Число погибших при наезде внедорожника в Ванкувере выросло до девяти - ОБНОВЛЕНО

Ванкуверская полиция подтвердила гибель девяти участников филиппинского фестиваля Лапу-Лапу при наезде внедорожника, влетевшего в толпу.

"На данный момент мы можем подтвердить, что девять человек погибли после того, как мужчина наехал на толпу во время фестиваля Лапу-Лапу прошлым вечером", - говорится в сообщении полиции в X.

09:45

В канадском Ванкувере машина въехала в толпу на фестивале, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщила городская полиция в соцсети Х.

"Несколько человек погибли и еще несколько получили ранения после того, как водитель въехал в толпу на уличном фестивале около 20:00 (7:00 по бакинскому времени). Водитель задержан", — говорится в сообщении.

Полиция пообещала предоставить более подробную информацию по мере расследования инцидента.