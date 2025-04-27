Путин выразил соболезнования Пезешкиану в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования верховному лидеру Ирана Али Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану в связи с последствиями взрыва в порту Шахид-Раджаи.

Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными взрывом в порту Шахид-Раджаи. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в ней.

Президент также выразил готовность оказать содействие в ликвидации последствий трагедии.