В Баку из-за ремонта дороги ограничено движение на оживленном перекрестке

На перекрестке улицы Абдуррагима бека Ахвердиева и проспекта Гусейна Джавида в Ясамальском районе города Баку ограничено движение транспорта из-за ремонтных работ.

Об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

В ведомстве отметили, что старый слой асфальта уже снят с проезжей части, в настоящее время ведутся работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия. В Агентстве также призвали водителей воспользоваться альтернативными маршрутами.

Отметим, что ремонтные работы планируется завершить к вечеру этого дня.