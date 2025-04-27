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Массовое отравление в Турции: 53 студента госпитализированы

First News Media13:25 - Сегодня
Массовое отравление в Турции: 53 студента госпитализированы

В турецком городе Сивас зафиксировано массовое отравление.

Как передает 1news.az со ссылкой на агентство Anadolu, проживающие в общежитии 53 студента Государственного университета Сивас были госпитализированы с подозрением на пищевое отравление.

Согласно информации, учащимся стало плохо после употребления пищи. Получив сообщение об инциденте, в общежитие была направлена медицинская бригада.

Все пострадавшие проходят лечение. Из употребляемых продуктов были взяты образцы для проведения экспертизы.

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