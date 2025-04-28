Дэвид Фернандес Пуйана: Азербайджан играет ведущую роль в реализации солидарности и сотрудничества

Южный Кавказ постоянно переживает изменения. Сегодня этот регион движется к прочному и вдохновляющему мирному процессу.

Об этом сказал посол Университета ООН (UPEACE) при отделениях организации в Вене и Женеве Дэвид Фернандес Пуйана в выступлении на проходящем в Баку Форуме под названием «Солидарность в действии: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира».

По его словам, Азербайджан, расположенный на перекрестке Глобального Юга и Глобального Севера, играет ведущую роль в реализации солидарности и сотрудничества.

Подчеркнув важность уделения внимания положению людей, которые страдают, особенно вынужденных переселенцев и беженцев, он отметил, что им необходима защита.

Посол Университета ООН добавил, что на сегодняшний день 123 миллиона человек по всему миру были вынуждены покинуть свои дома ввиду конфликтов и изменения климата: «Мир - это самое устойчивое решение».

Источник: АЗЕРТАДЖ