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Китай продолжит твердо поддерживать Азербайджан в защите его основных интересов, обеспечении суверенитета, безопасности и территориальной целостности

First News Media15:50 - Сегодня
Китай продолжит твердо поддерживать Азербайджан в защите его основных интересов, обеспечении суверенитета, безопасности и территориальной целостности

Слово, которое чаще всего встречается в «Совместном заявлении между Азербайджаном и Китаем об установлении отношений всестороннего стратегического партнерства», подписанном главами государств двух стран, - это «поддержка». Китай со своей стороны также продолжит твердо поддерживать Азербайджан в защите его основных интересов, обеспечении суверенитета, безопасности и территориальной целостности.

Об этом заявила новоназначенный посол Китая в Азербайджане Лу Мэй в ходе брифинга 28 апреля в Баку.

«Президент Ильхам Алиев вновь подтвердил, что «Азербайджан твердо поддерживает все усилия китайского правительства по осуществлению воссоединения страны. Концепция Сообщества единой судьбы человечества и Три глобальные инициативы способствуют миру, стабильности и процветанию во всем мире. Азербайджанская сторона их высоко ценит и активно поддерживает».

Как сказал Председатель КНР Си Цзиньпин, «твердая взаимная поддержка по вопросам, касающимся ключевых интересов друг друга, является хорошей традицией Китая и Азербайджана, а также необходимым элементом стратегического партнерства». Будучи важными членами Глобального Юга, перед лицом сложной международной ситуации, обе стороны должны глубоко претворять в жизнь консенсус глав государств, усиливать взаимную поддержку и предпринимать более практические действия для защиты международной системы, ядром которой является ООН, и мирового порядка, основанного на международном праве, а также защищать справедливость в мире», - подчеркнула Лу Мэй.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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