Президент Ильхам Алиев: Официальный визит Президента Ирана в Азербайджан – проявление высокого уровня наших отношений

Наши народы веками жили в условиях дружбы и братства. На этом прочном фундаменте сегодня развиваются наши межгосударственные отношения.

Об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Глава государства отметил, что официальный визит Президента Ирана в Азербайджан – это проявление высокого уровня наших отношений.

Источник: АЗЕРТАДЖ