Президент Ильхам Алиев: Официальный визит Президента Ирана в Азербайджан – проявление высокого уровня наших отношений
Наши народы веками жили в условиях дружбы и братства. На этом прочном фундаменте сегодня развиваются наши межгосударственные отношения.
Об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Глава государства отметил, что официальный визит Президента Ирана в Азербайджан – это проявление высокого уровня наших отношений.
Источник: АЗЕРТАДЖ
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