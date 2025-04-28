Посол Лу Мэй: 5 ключевых слов о визите Президента Азербайджана в КНР - повышение, поддержка, сотрудничество, дружелюбие и будущее

В ходе визита главы государств двух стран стали свидетелями подписания 20 «золотосодержащих» итоговых документов в сферах правосудия, экономики и торговли, транспорта, аэрокосмической промышленности, науки и технологии, культуры и местного самоуправления.

Об этом заявила новоназначенный посол Китая в Азербайджане Лу Мэй в ходе брифинга 28 апреля в Баку.

«Среди прочих стороны достигли ряда конкретных договоренностей в таких областях, как создание рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству, запуск переговоров по соглашению о свободной торговле, ускорение подписания межправительственного соглашения о международных автомобильных перевозках, совместной организации дней культуры и мероприятий по продвижению туризма и т.д., что открывает более широкое пространство для углубления всестороннего сотрудничества», - отметила посол.

Лу Мэй также сообщила, что стороны подписали «Соглашение о взаимном освобождении от виз» - оно предусматривает, что граждане, имеющие общегражданские паспорта, могут въезжать в другую страну без виз, оставаясь не более чем на 30 дней за один раз и накапливая не более 90 дней в течение 180 дней. Соглашение вступит в силу после того, как правительства двух стран выполнят необходимые процедуры, и наше посольство своевременно опубликует соответствующую информацию.

Отметив, что резюмировать основные моменты визита Президента Азербайджана в Китай можно с помощью 5 ключевых слов: повышение, поддержка, сотрудничество, дружелюбие и будущее, Лу Мэй сказала:

«Председатель КНР Си Цзиньпин назвал Президента Ильхама Алиева «старым другом китайского народа», что является высшей оценкой китайского народа для дружественных людей из зарубежных стран. В ходе визита Китай оказал Президенту Ильхаму Алиеву и его супруге высочайший уровень вежливости, продемонстрировав уникальный стиль протокола великой страны. Многие люди в Азербайджане рассматривают как большую честь, что главу их государства уважают в великой стране. Помимо грандиозной церемонии приветствия, которую все видели по телевизору, существуют несколько ярких моментов визита: на церемонии приветствия китайский военный оркестр специально исполнил мелодию азербайджанской патриотической песни Ey Vətən. Эта песня широко исполняется в Азербайджане и также является одной из любимых песен Президента Ильхама Алиева. В ходе визита Китай преподнес Президенту Ильхаму Алиеву особый подарок, имеющий большое значение, - короткий видеоролик, тщательно подготовленный учителями и учащимися Второй начальной школы в уезде Малипо провинции Юньнань. В нем, дети простым и искренним языком поблагодарили Президента за его вклад в улучшение условий обучения в школе.

Во второй половине дня 23 апреля Президент Ильхам Алиев посетил площадь Тяньаньмэнь, чтобы возложить венок к Памятнику народным героям, глубоко почтив память, мужественно посвятившей свою жизнь независимости китайской нации и освобождению народа.

Серия специальных мероприятий, согревающих душу, в полной мере демонстрирует глубокую дружбу между двумя странами, которые пересекаются сердцем, искренне относятся и хранят привязанность друг к другу», - заключила посол.

Источник: АЗЕРТАДЖ