Армянский солдат покончил с собой выстрелом из автомата
Армянский солдат-срочник предположительно покончил с собой выстрелом из автомата.
Уголовное дело по факту гибели армянского пограничника возбудили по статье «доведение до самоубийства при несении боевого дежурства».
Об этом сообщила корреспонденту Sputnik Армения пресс-секретарь Следственного комитета Кима Авдалян.
Трагический инцидент произошел 25 апреля. В прессе сначала появилась информация о том, что солдат-срочник, служащий в погранвойсках, подорвался на мине в Сюнике. Затем Служба нацбезопасности сообщила, что военнослужащий получил смертельное ранение из закрепленного за ним автомата.
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