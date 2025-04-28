Армянский солдат покончил с собой выстрелом из автомата

Армянский солдат-срочник предположительно покончил с собой выстрелом из автомата.

Уголовное дело по факту гибели армянского пограничника возбудили по статье «доведение до самоубийства при несении боевого дежурства».

Об этом сообщила корреспонденту Sputnik Армения пресс-секретарь Следственного комитета Кима Авдалян.

Трагический инцидент произошел 25 апреля. В прессе сначала появилась информация о том, что солдат-срочник, служащий в погранвойсках, подорвался на мине в Сюнике. Затем Служба нацбезопасности сообщила, что военнослужащий получил смертельное ранение из закрепленного за ним автомата.