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Власти Ирана назвали причину взрыва в порту Бендер-Аббас

First News Media17:07 - Сегодня
Власти Ирана назвали причину взрыва в порту Бендер-Аббас

Причиной взрыва в порту имени Шахида-Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган была халатность, виновные найдены, идет расследование, заявил министр внутренних дел Ирана Искандар Момени.

«Была образована комиссия для проведения расследования, виновные задержаны, они объяснили некоторые вопросы касательно взрыва, расследование продолжается. Я уже вчера объяснял, каким образом произошла эта трагедия. Имела место халатность, в частности, нарушение правил безопасности и неосторожность», - приводит слова министра агентство Mehr.

Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время в СМИ проходила информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. По данным иранских СМИ, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. Власти страны распорядились начать проверку.

Число погибших в результате мощного взрыва и последовавшего за ним пожара достигло 46 человек, более 1000 получили ранения.

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