Так в Киеве отреагировали на вводимое Путиным трехдневное перемирие

Манипуляцией назвал руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко объявленное президентом РФ Владимиром Путиным трехдневное перемирие в войне в дни празднования 80-летия Победы над фашизмом.

Так, по словам Коваленко, Кремль пытается скрыть свое желание продолжать войну.

«Почему не полное и всеобъемлющее прекращение огня? Все, что не является всеобъемлющим прекращением огня, является российской манипуляцией в информационных и военных целях, попыткой скрыть намерения продолжать войну», - подчеркнул он.

Источник: Glavred.info