В Испании назвали вероятную причину сбоя в энергосети

Испанские власти не исключают, что возможная кибератака стала причиной масштабных перебоев с подачей электроэнергии в стране. Об этом сообщила газета ABC, передает ТАСС.

Примерно полдня в стране наблюдаются проблемы со светом. Почти не работают мобильный интернет и связь. Закрываются супермаркеты, у банков формируются очереди.

Нарушена работа светофоров, аэропортов, метрополитена и железнодорожное сообщение. Управление дорожного движения призвало отказаться от поездок на личных автомобилях.