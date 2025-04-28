В Испании назвали вероятную причину сбоя в энергосети
Испанские власти не исключают, что возможная кибератака стала причиной масштабных перебоев с подачей электроэнергии в стране. Об этом сообщила газета ABC, передает ТАСС.
Примерно полдня в стране наблюдаются проблемы со светом. Почти не работают мобильный интернет и связь. Закрываются супермаркеты, у банков формируются очереди.
Нарушена работа светофоров, аэропортов, метрополитена и железнодорожное сообщение. Управление дорожного движения призвало отказаться от поездок на личных автомобилях.
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