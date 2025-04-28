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Найденные спустя 10 дней несовершеннолетние девочки прошли психологическую экспертизу

First News Media18:30 - Сегодня
Найденные спустя 10 дней несовершеннолетние девочки прошли психологическую экспертизу

Проведена психологическая экспертиза девочек, которые разыскивались как пропавшие без вести в поселке Маштага и были найдены спустя 10 дней.

В ходе первичных бесед с несовершеннолетними девочками, помещенными в приют, при участии Госкомитета по делам семьи, женщин и детей и психолога было определено, что с ними и членами их семей необходимо проводить психосоциальную работу.

По их желанию будут приняты необходимые меры для направления их на соответствующую специальность.

Следует отметить, что поскольку расследование еще продолжается, предоставление дополнительной информации относительно подробностей инцидента не представляется необходимым.

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