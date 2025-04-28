Президент Ирана: Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, и Иран с уважением относится к этому - ВИДЕО

Мы признаем суверенитет Азербайджана и дорогого азербайджанского народа в Карабахе и на других территориях, хозяином которых является Азербайджан. Мы верим, что Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, и с уважением относимся к этому.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

«Конечно, наше присутствие здесь позволит укрепить наши связи и единство», - добавил Президент Ирана.