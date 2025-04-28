Президент: Азербайджан и Иран принимают участие в важных международных проектах

Азербайджан и Иран в то же время принимают участвуют в важных международных проектах, в том числе мы тесно взаимодействуем по проекту транспортного коридора Север-Юг.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на проходящем в Баку азербайджано-иранском бизнес-форуме.

«Мы хотим, чтобы это был не просто транспортный коридор, а чтобы он создавал возможность для открытия вдоль дороги нового бизнеса, новых промышленных предприятий, как на территории Азербайджана, так и Ирана», - отметил глава государства.