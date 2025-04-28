Президент: Азербайджан и Иран принимают участие в важных международных проектах
Азербайджан и Иран в то же время принимают участвуют в важных международных проектах, в том числе мы тесно взаимодействуем по проекту транспортного коридора Север-Юг.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на проходящем в Баку азербайджано-иранском бизнес-форуме.
«Мы хотим, чтобы это был не просто транспортный коридор, а чтобы он создавал возможность для открытия вдоль дороги нового бизнеса, новых промышленных предприятий, как на территории Азербайджана, так и Ирана», - отметил глава государства.
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