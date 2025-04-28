Число погибших из-за взрыва в порту Ирана достигло 70 человек

Число жертв взрыва в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана выросло до 70 человек.

Как передает агентство Fars, об этом заявил глава управления по чрезвычайным ситуациям при губернаторе провинции Мехрдад Хасан-заде.

"Количество погибших в результате происшествия в порту Шахид-Раджаи возросло до 70 человек", - сообщил он.

Напомним, что мощный взрыв прогремел 26 апреля в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас. МВД Ирана заявило, что к происшествию привела халатность.