Число погибших из-за взрыва в порту Ирана достигло 70 человек
Число жертв взрыва в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана выросло до 70 человек.
Как передает агентство Fars, об этом заявил глава управления по чрезвычайным ситуациям при губернаторе провинции Мехрдад Хасан-заде.
"Количество погибших в результате происшествия в порту Шахид-Раджаи возросло до 70 человек", - сообщил он.
Напомним, что мощный взрыв прогремел 26 апреля в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас. МВД Ирана заявило, что к происшествию привела халатность.
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