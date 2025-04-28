Турция готова провести встречу лидеров России и США

Турция готова к проведению встречи лидеров России и США на своей территории при согласии сторон, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.

Президент США Дональд Трамп ранее допустил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным после поездки в Саудовскую Аравию. Визит Трампа в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар пройдет с 13 по 16 мая. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что встреча лидеров стран должна быть продуктивной, в этом отношении идет подготовительная работа. Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, в свою очередь, говорил, что конкретные сроки встречи не согласовывались, как и место возможных переговоров.

«Почему нет? Турция сегодня выполняет роль центра дипломатии, Турции и ее лидеру (Реджепу Тайипу Эрдогану - ред.) доверяют обе стороны. Думаю, при готовности и согласии сторон организовать такую встречу в Турции возможно. Опыт переговоров РФ и США на территории Турции уже имеется», - сказал собеседник агентства.