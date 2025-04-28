Трамп заявил, что Зеленский готов отказаться от Крыма

Президент США Дональд Трамп считает, что украинский президент Владимир Зеленский готов заключить мирное соглашение с Россией, которое будет включать отказ от Крыма.

Как пишет Sky News, Трамп заявил, что во время встречи в Ватикане стороны успели обсудить вопрос оккупированного полуострова.

«О, я так думаю», — сказал Трамп журналистам в ответ на вопрос о том, думает ли он, что Зеленский готов «отказаться» от территории, которую «Россия оккупировала в 2014 году». «Посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько дней… Не говорите со мной о Крыме, говорите с Обамой и Байденом о Крыме», - добавил он.

Американский лидер также сообщил, что его встреча с Зеленским в Ватикане прошла хорошо. По его словам, политик «стал спокойнее», чем на переговорах в Вашингтоне.

Источник: Лента.ру