Из-за удара США по центру содержания мигрантов в Йемене погибли 30 человек
По меньшей мере 30 человек погибли и 50 получили ранения в результате удара, нанесенного ВС Соединенных Штатов по центру содержания мигрантов из стран Африки в городе Саада на северо-западе Йемена.
Об этом сообщил телеканал Al Masirah, подконтрольный мятежникам-хуситам из йеменского движения «Ансар Аллах».
По его сведениям, 50 пострадавших доставлены в местную больницу. На месте происшествия продолжается разбор завалов.
Источник: ТАСС
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