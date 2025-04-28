Из-за удара США по центру содержания мигрантов в Йемене погибли 30 человек

По меньшей мере 30 человек погибли и 50 получили ранения в результате удара, нанесенного ВС Соединенных Штатов по центру содержания мигрантов из стран Африки в городе Саада на северо-западе Йемена.

Об этом сообщил телеканал Al Masirah, подконтрольный мятежникам-хуситам из йеменского движения «Ансар Аллах».

По его сведениям, 50 пострадавших доставлены в местную больницу. На месте происшествия продолжается разбор завалов.

Источник: ТАСС