Путин поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области
Президент России Владимир Путин выразил благодарность КНДР, ее лидеру Ким Чен Ыну и подразделениям Корейской народной армии за содействие в освобождении Курской области.
Заявление Путина публикует пресс-служба Кремля.
«Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества, - отметил Путин. - Высоко это ценим и искренне признательны лично председателю государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР».
Путин отметил, что «Россия будет вечно чтить героев из КНДР, помогавших в освобождении Курской области».
Источник: ТАСС
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