 Путин поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Путин поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области

First News Media10:42 - Сегодня
Путин поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области

Президент России Владимир Путин выразил благодарность КНДР, ее лидеру Ким Чен Ыну и подразделениям Корейской народной армии за содействие в освобождении Курской области.

Заявление Путина публикует пресс-служба Кремля.

«Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества, - отметил Путин. - Высоко это ценим и искренне признательны лично председателю государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР».

Путин отметил, что «Россия будет вечно чтить героев из КНДР, помогавших в освобождении Курской области».

Источник: ТАСС

Поделиться:
245

Актуально

Xроника

Состоялась церемония официальной встречи Президента Ирана Масуда Пезешкиана - ...

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидаются дожди, усилится ветер

Политика

Президент Ирана прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО

Lifestyle

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери ...

В мире

Число погибших из-за взрыва в порту Ирана возросло до 46 - ОБНОВЛЕНО

Лавров обозначил условия окончательного урегулирования украинского кризиса

Кадры раскаяния: в Грузии семья убийцы просит прощения на коленях - ВИДЕО

Путин поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В Ватикане назвали официальную причину смерти Папы Римского Франциска

В Иреване сожгли флаги Азербайджана и Турции - ВИДЕО

В Армении с горечью признали: 24 апреля в этом году выдалось позорное

Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом с глазу на глаз в Ватикане

Последние новости

Началась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом в узком составе

Сегодня, 13:45

Бразильский профессор: Платформа НПО Глобального Юга сосредоточится на решении региональных и глобальных проблем

Сегодня, 13:40

Погода на вторник: В Баку ожидаются дожди, усилится ветер

Сегодня, 13:35

Число погибших из-за взрыва в порту Ирана возросло до 46 - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:30

Бобур Бекмуродов: Инициативы Президента Азербайджана должны стать примером для других стран

Сегодня, 13:25

С этой даты в Азербайджане стартует новый набор первоклассников

Сегодня, 13:20

Состоялась церемония официальной встречи Президента Ирана Масуда Пезешкиана - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:15

На одной из дорог в Баку введено ограничение скорости

Сегодня, 13:10

Люк Триангл: Существуют многочисленные пробелы в регулировании защиты работников

Сегодня, 13:05

На основе результатов аттестации начинаются тренинги для преподавателей

Сегодня, 13:00

Британский ученый: Азербайджан проявил себя как одна из самых компетентных стран в климатических вопросах

Сегодня, 12:55

Сильный ветер в Баку повалил деревья

Сегодня, 12:50

Президент: Азербайджан решительно работает над сокращением разрыва между позициями Глобального Севера и Глобального Юга

Сегодня, 12:45

Владанка Андреева: Важно поднять изолированные голоса на Глобальном Юге

Сегодня, 12:40

C военнообязанными проведены практические занятия в полевых условиях – ВИДЕО

Сегодня, 12:35

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан решительно отвергает все формы и проявления колониализма

Сегодня, 12:30

Президент UNITAR: Форум НПО Глобального Юга укрепит сотрудничество

Сегодня, 12:25

Президент Ирана прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 12:20

Жильбер Унгбо: Мы сможем обеспечить укрепление консервативных, инклюзивных и достойных условий для всех

Сегодня, 12:15

У Анны Нетребко обнаружен долг перед российской налоговой

Сегодня, 12:10
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50