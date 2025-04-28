Путин поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области

Президент России Владимир Путин выразил благодарность КНДР, ее лидеру Ким Чен Ыну и подразделениям Корейской народной армии за содействие в освобождении Курской области.

Заявление Путина публикует пресс-служба Кремля.

«Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества, - отметил Путин. - Высоко это ценим и искренне признательны лично председателю государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР».

Путин отметил, что «Россия будет вечно чтить героев из КНДР, помогавших в освобождении Курской области».

Источник: ТАСС