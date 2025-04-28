 Песни на стихи Лейлы Алиевой прозвучали в рамках II Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Песни на стихи Лейлы Алиевой прозвучали в рамках II Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой - ФОТО

First News Media23:20 - 28 / 04 / 2025
Песни на стихи Лейлы Алиевой прозвучали в рамках II Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой - ФОТО

В шестой день II Международного оперного фестиваля состоялся сольный концерт «Желание» народной артистки Азербайджана Фидан Гаджиевой. Оперная певица исполнила произведения на стихи вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой и музыку композитора Эльдара Гасанова.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие прошло в детском музыкально-художественном центре Sənət. На концерте присутствовала автор стихотворений Лейла Алиева.

Вокальные произведения сопровождались хореографическими номерами с участием артистов балета. Во время концерта были исполнены романсы на стихотворения: «Почему я так тебя люблю», «Скажи мне слово», «Осень», «В летнюю ночь», «Желание», «Волшебный замок» и на другие произведения автора.

II Международный оперный фестиваль Фидан Гаджиевой проходит в Баку с 23 по 29 апреля. На протяжении семи дней на самых разных площадках столицы организованы концерты с участием как именитых зарубежных и азербайджанских исполнителей, так и начинающих молодых оперных певцов, а также юных талантов в возрасте от 6 до 16 лет.

Поделиться:
271

Актуально

Xроника

В Баку состоялся азербайджано-иранский бизнес-форум - ФОТО

Политика

Завершился официальный визит Президента Ирана в Азербайджан - ФОТО

Общество

Песни на стихи Лейлы Алиевой прозвучали в рамках II Международного оперного ...

Xроника

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи ...

Общество

Песни на стихи Лейлы Алиевой прозвучали в рамках II Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой - ФОТО

На судебном заседании были продемонстрированы видеоматериалы о захвате Шушинского района вооруженными силами Армении

В 102-ю годовщину со дня рождения академика Зарифы Алиевой в Ирпене состоялось официальное открытие поликлиники - ФОТО

Бако Саакян подтвердил свое участие в операции по захвату города Шуша

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

В Баку задержан мужчина, расплачивавшийся за покупки украденной банковской картой

Рейс Дубай-Москва сел в Баку из-за пьяного дебошира - ВИДЕО

Мать одной из пропавших в Баку несовершеннолетних девушек рассказала интересные детали

Какой будет погода в Баку завтра?

Последние новости

МВД Испании объявило режим ЧС в трех регионах из-за сбоя в работе электросети

Сегодня, 00:02

Азербайджанский гимнаст удостоен звания победителя серии Кубка мира

Сегодня, 00:00

Завершился официальный визит Президента Ирана в Азербайджан - ФОТО

28 / 04 / 2025, 23:40

Песни на стихи Лейлы Алиевой прозвучали в рамках II Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой - ФОТО

28 / 04 / 2025, 23:20

Израиль отверг идею пятилетнего перемирия в Газе в обмен на заложников

28 / 04 / 2025, 23:00

Число погибших из-за взрыва в порту Ирана достигло 70 человек

28 / 04 / 2025, 22:40

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с Президентом Ирана - ВИДЕО

28 / 04 / 2025, 22:24

Президент Ирана посетил мечеть Бибиэйбат - ФОТО

28 / 04 / 2025, 22:20

На судебном заседании были продемонстрированы видеоматериалы о захвате Шушинского района вооруженными силами Армении

28 / 04 / 2025, 22:02

Кавелашвили прибыл в Армению с официальным визитом

28 / 04 / 2025, 21:40

В 102-ю годовщину со дня рождения академика Зарифы Алиевой в Ирпене состоялось официальное открытие поликлиники - ФОТО

28 / 04 / 2025, 21:20

Бако Саакян подтвердил свое участие в операции по захвату города Шуша

28 / 04 / 2025, 21:00

Пезешкиан: Иран и Азербайджан могут стать перекрестком, соединяющим Восток и Запад, Север и Юг

28 / 04 / 2025, 20:40

Президент Ирана: Наши университеты могут обмениваться опытом друг с другом

28 / 04 / 2025, 20:32

Масуд Пезешкиан: Азербайджан и Иран – это пространство для торговли, обмена научными знаниями, опытом, технологиями

28 / 04 / 2025, 20:21

Начался суд над членом ИГИЛ, задержанным СГБ Азербайджана при подготовке теракта в синагоге в Баку

28 / 04 / 2025, 20:20

Президент Азербайджана: Проект Аразского коридора привлекает большое внимание как в нашем регионе, так и в мире

28 / 04 / 2025, 20:00

Азербайджанский борец греко-римского стиля завоевал золотую медаль в Венгрии - ФОТО

28 / 04 / 2025, 19:45

Президент: Азербайджан и Иран принимают участие в важных международных проектах

28 / 04 / 2025, 19:36

Ильхам Алиев: Достигнутые в ходе визита договоренности еще раз подтверждают ирано-азербайджанскую дружбу, братство

28 / 04 / 2025, 19:35
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50