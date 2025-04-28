Шарлин Руто: Азербайджан демонстрирует свои усилия в направлении целей устойчивого развития

Азербайджан продемонстрировал свои усилия в борьбе с изменением климата и достижении целей устойчивого развития.

Об этом сказала учредитель и генеральный директор Фонда SMACHS, дочь Президента Республики Кения Шарлин Руто в ходе выступления на Форуме «Солидарность в действии: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира», проходящего в Баку 28 апреля.

По ее словам, важно усилить мощь Глобального Юга. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, оказывают на нас серьезное влияние. «Мы должны объединиться вокруг общей цели, осознавать свою ответственность за достижение прогресса и вместе усилить наше сопротивление», - подчеркнула она.

Ш. Руто отметила, что регион сталкивается с проблемой изменения климата, а засуха оказывает серьезное воздействие на многие территории. «Мы должны действовать, объединить наши усилия и быть достаточно смелыми. Мы должны действовать вместе, а не по отдельности. Мы должны усилить глобальный ответ, вовлечь в этот процесс молодежь и наши сообщества. Будущее нашей планеты зависит от наших усилий», - добавила она.

Гендиректор Фонда SMACHS также подчеркнула, что Азербайджан всегда содействовал развитию Глобального Юга и вносил вклад в развитие диалога с Глобальным Севером.

Источник: АЗЕРТАДЖ