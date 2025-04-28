Кадры раскаяния: в Грузии семья убийцы просит прощения на коленях - ВИДЕО

В грузинском поселке Степанцминда (регион Казбеги) произошла трогательная сцена после жестокого убийства 47-летнего Гии Хаикашвили в пасхальное воскресенье, 20 апреля.

Около 20 родственников 33-летнего Пааты Кушашвили, обвиняемого в преступлении, пришли к дому погибшего во время панихиды. В знак глубочайшего раскаяния они встали на колени и склонили головы перед семьей Хаикашвили, прося прощения.

Как передает 1news.az со ссылкой на грузинские СМИ, этот момент, запечатленный на видео, вызвал широкий резонанс в социальных сетях. Спустя некоторое время между старейшинами обеих семей произошло примирение, выразившееся в рукопожатиях и объятиях.

Напомним, что трагедия разыгралась между соседями – Гией Хаикашвили и Паатой Кушашвили. Ссора между ними вспыхнула во время праздничного застолья на Пасху и привела к тому, что Кушашвили нанес своему соседу более десяти ножевых ранений, после чего скрылся. Хаикашвили скончался в больнице от потери крови.

По информации СМИ, причиной конфликта стал «спор из-за невыполненного обещания». Подозреваемый был задержан правоохранительными органами через два дня после совершения убийства.

Примечательно, что в регионе Казбеги сильны традиции общинной солидарности, и подобные публичные извинения являются частью механизма примирения, направленного на предотвращение кровной мести.