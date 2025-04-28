Анар Алиев: В 2018-2025 годах в Азербайджане реализовано пять крупных пакетов социальных реформ

В Азербайджане реализуются последовательные реформы, направленные на усиление социальной защиты населения, расширение возможностей занятости, развитие трудовых отношений, электронизацию услуг в социальной сфере, обеспечение оперативности и прозрачности.

Так, в результате целенаправленной политики Президента Ильхама Алиева в социальной сфере в нашей стране в 2018-2025 годах реализовано пять крупных пакетов социальных реформ. Объем ежегодного дополнительного финансирования этих реформ составил 7,6 млрд манатов и охватил 4 млн человек. В результате за этот период минимальная заработная плата увеличилась в 3,1 раза, минимальная пенсия – в 2,9 раза, а среднемесячная пенсия – в 2,6 раза. Объем социальных пособий и пенсионных выплат увеличился в 5 раз – с 400 миллионов манатов до 1,9 миллиарда манатов.

Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев, выступая на конференции «Влияние цифровизации и искусственного интеллекта на рабочие места», посвященной Всемирному дню охраны труда и 120-летию первого коллективного договора.

Он отметил, что в результате принятых на рынке труда мер число трудовых договоров увеличилось на 556 тысяч, или 42,4 процента, и 90 процентов этого роста пришлось на частный сектор. За указанный период фонд заработной платы увеличился в 2,9 раза, в том числе в негосударственном секторе в 3,2 раза.

«Усилены меры по социальной защите и занятости членов семей шехидов и инвалидов войны. В период после Отечественной войны 131 тыс. лиц из данной категории оказано в общей сложности около 380 тыс. социальных услуг, пособия и пенсии семьям шехидов и инвалидам войны увеличены в среднем в 2 раза. За последние пять лет им предоставлено 6,8 тыс. квартир, а инвалидам войны – 567 автомобилей. Трудоустроено 26,2 тыс. человек, в том числе 12,4 тыс. человек привлечены к участию в программах самозанятости, 1070 человек – к профессиональной подготовке; 11 тыс. человек оказано 77 тыс. услуг социально-психологической поддержки и реабилитации, в том числе 492 военнослужащим предоставлено 609 высокотехнологичных протезов, 2,3 тыс. инвалидов войны – 70 тыс. средств реабилитации», - сказал министр.

Источник: АЗЕРТАДЖ