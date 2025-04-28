Лавров обозначил условия окончательного урегулирования украинского кризиса
Международное признание Крыма, «ДНР», «ЛНР», Херсонской и Запорожской областей российскими является императивом в урегулировании.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo.
«Императивом является международное признание российской принадлежности Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья, - подчеркнул Лавров. - Все обязательства Киева должны быть юридически закреплены, иметь механизмы обеспечения и носить бессрочный характер».
По его словам, позиция РФ по украинскому урегулированию хорошо известна. «Исходим из того, что невступление Киева в НАТО, подтверждение им своего нейтрального и внеблокового статуса в соответствии с Декларацией о государственном суверенитете Украины 1990 года - одна из двух основ для окончательного и отвечающего интересам безопасности России урегулирования украинского кризиса, - отметил министр.
По словам министра, вторая - это преодоление последствий правления сформировавшейся в феврале 2014 года власти в Киеве, включая его действия по законодательному и физическому «истреблению всего русского - языка, СМИ, культуры, традиций, канонического православия».
На повестке дня стоят «задачи демилитаризации и денацификации Украины, отмены санкций, судебных исков и ордеров на арест, возвращения «замороженных» на Западе российских активов.
Источник: ТАСС