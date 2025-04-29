Президент: Грузия поддерживает процесс установления мира на Южном Кавказе
Грузия неуклонно поддерживает процесс установления мира на Южном Кавказе, мы готовы углублять региональное сотрудничество по всем направлениям.
Об этом заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили на брифинге, проведенном совместно с президентом Армении Ваагном Хачатряном, передают грузинские СМИ.
Как заявил Кавелашвили, он выражает надежду, что в ближайшее время Армения и Азербайджан подпишут мирное соглашение.
«В быстро меняющейся геополитической обстановке установление стабильности и мира в регионе приобретает все большее значение. Грузия однозначно приветствует заявление Армении и Азербайджана от 13 марта 2025 года о завершении переговоров по условиям мирного соглашения. Мы верим, что это начало важного процесса, который требует дальнейших совместных усилий для того, чтобы вместе создать мирный, безопасный, стабильный и развитый регион Южного Кавказа. Мы выражаем надежду, что в ближайшее время Армения и Азербайджан подпишут мирное соглашение, что качественно выведет на новый уровень динамику позитивного развития Южного Кавказа и привлекательность региона.
На встрече мы также обсудили трехстороннюю встречу, состоявшуюся в Тбилиси 17 апреля 2025 года, которая является началом процесса трехстороннего взаимовыгодного сотрудничества стран региона Южного Кавказа. Грузия непоколебимо поддерживает процесс установления мира и стабильности на Южном Кавказе. Мы готовы углублять региональное сотрудничество без исключения по всем направлениям и вносить свой вклад в формирование справедливого и мирного многополярного международного порядка», – заявил Михаил Кавелашвили.