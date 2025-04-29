 Президент: Грузия поддерживает процесс установления мира на Южном Кавказе | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Президент: Грузия поддерживает процесс установления мира на Южном Кавказе

First News Media14:44 - Сегодня
Президент: Грузия поддерживает процесс установления мира на Южном Кавказе

Грузия неуклонно поддерживает процесс установления мира на Южном Кавказе, мы готовы углублять региональное сотрудничество по всем направлениям.

Об этом заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили на брифинге, проведенном совместно с президентом Армении Ваагном Хачатряном, передают грузинские СМИ.

Как заявил Кавелашвили, он выражает надежду, что в ближайшее время Армения и Азербайджан подпишут мирное соглашение.

«В быстро меняющейся геополитической обстановке установление стабильности и мира в регионе приобретает все большее значение. Грузия однозначно приветствует заявление Армении и Азербайджана от 13 марта 2025 года о завершении переговоров по условиям мирного соглашения. Мы верим, что это начало важного процесса, который требует дальнейших совместных усилий для того, чтобы вместе создать мирный, безопасный, стабильный и развитый регион Южного Кавказа. Мы выражаем надежду, что в ближайшее время Армения и Азербайджан подпишут мирное соглашение, что качественно выведет на новый уровень динамику позитивного развития Южного Кавказа и привлекательность региона.

На встрече мы также обсудили трехстороннюю встречу, состоявшуюся в Тбилиси 17 апреля 2025 года, которая является началом процесса трехстороннего взаимовыгодного сотрудничества стран региона Южного Кавказа. Грузия непоколебимо поддерживает процесс установления мира и стабильности на Южном Кавказе. Мы готовы углублять региональное сотрудничество без исключения по всем направлениям и вносить свой вклад в формирование справедливого и мирного многополярного международного порядка», – заявил Михаил Кавелашвили.

Поделиться:
192

Актуально

Повестка Президента

​​​​​​​Строим мосты, не стены: Азербайджан и Иран – новый формат соседства

Футбол

Где в Азербайджане будут мини-футбольные площадки по проекту ФИФА?

Общество

Какой будет погода в Баку в последний день апреля?

Политика

Масуд Пезешкиан поблагодарил Ильхама Алиева

В мире

СГБ Грузии: В 2024 году в стране планировалась насильственная смена власти

В Иране инициировали импичмент министра дорог и городского развития из-за взрыва в порту

В США уволили сотни ученых по климату

Скандал из-за визита Пашиняна в армянский храм Эстонии: Эчмиадзин открестился от «провластных» заявлений архиепископа

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

В Иреване сожгли флаги Азербайджана и Турции - ВИДЕО

Золото дешевеет на фоне потепления в отношениях США и Китая

«Владимир, остановись!»: Трамп отреагировал на бомбардировку Киева

Песков: Путину доложили об освобождении Курской области от ВСУ

Последние новости

В Баку меняется схема движения этого автобусного маршрута - Причина

Сегодня, 17:51

В Баку горит автомастерская

Сегодня, 17:48

BP сообщает о падении прибыли на 48 процентов

Сегодня, 17:28

Власти Ирана не исключают версию с саботажем или диверсией в порту Шахид-Раджаи

Сегодня, 17:24

Более 2 тысяч учеников примут участие в следующем этапе Национального хакатона - ФОТО

Сегодня, 17:20

Микаил Джаббаров провел встречу с вице-премьером, министром иностранных дел Пакистана

Сегодня, 17:16

В Азербайджане шакал напал на мужчину

Сегодня, 17:10

СГБ Грузии: В 2024 году в стране планировалась насильственная смена власти

Сегодня, 17:06

Учителя могут выбрать новые вакансии: начался очередной этап конкурса

Сегодня, 17:02

В посольстве Азербайджана в Грузии учреждена должность советника по вопросам образования

Сегодня, 16:49

Председатель ОЗА: Разрушение наших памятников в Западном Азербайджане – это преступление против мирового культурного наследия

Сегодня, 16:44

Потерпевший на суде над Варданяном: 14 моих сослуживцев стали шехидами во время нападения армянских вооруженных формирований

Сегодня, 16:43

В Иране инициировали импичмент министра дорог и городского развития из-за взрыва в порту

Сегодня, 16:28

Генеральный директор ИСЕСКО посетил Общину Западного Азербайджана

Сегодня, 16:11

Покинет ли капризная погода страну в мае?

Сегодня, 16:01

В США уволили сотни ученых по климату

Сегодня, 16:00

Первый заместитель премьер-министра Азербайджана принял участие в 105-м заседании Экономического совета СНГ в Ташкенте

Сегодня, 15:53

Азиз Алекберли: Сотрудничество между Общиной Западного Азербайджана и ИСЕСКО будет продолжено и в дальнейшем

Сегодня, 15:45

АЖД укрепляет локомотивный парк: в Китае будут приобретены современные локомотивы

Сегодня, 15:40

На Аллее Славы в Баку зажглась звезда группы OneRepublic - ФОТО

Сегодня, 15:23
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50