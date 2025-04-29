В США уволили сотни ученых по климату

Администрация президента США Дональда Трампа освободила от работы сотни ученых, работавших над регулярным отчетом по изменению климата на территории страны, сообщает газета Washington Post со ссылкой на внутреннее письмо.

Как поясняется в публикации, Национальная оценка климата - это отчет, фиксирующий изменения климата на территории США. Он публикуется каждые четыре года, начиная с 2000-го. Следующий отчет, над которым работали уволенные ученые, планировалось опубликовать в 2028 году.

«Администрация Трампа сообщила ученым, писавшим утвержденный конгрессом отчет по климату, что они «освобождаются» от своих обязанностей, а объем отчета пересматривается», - говорится в сообщении газеты.

В письме администрации к ученым судьба следующего отчета не уточняется, пишет газета.

Источник: РИА Новости