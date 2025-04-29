МИД Азербайджана решительно отверг заявление комиссара Совета Европы

Министерство иностранных дел Азербайджана решительно отвергает неприемлемое, необоснованное и полностью предвзятое заявление комиссара Совета Европы по правам человека Майкла О’Флаэрти, касающееся некоторых следственных дел, проводимых в Азербайджане, а также недавно вынесенных судебных решений.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Айхана Гаджизаде в ответ на заявление О’Флаэрти, направленное против Азербайджана.

Отмечается, что данное заявление является очередной неудачной попыткой вмешательства во внутренние дела Азербайджана и его судебные процессы:

«В Азербайджане права человека и основные свободы гарантированы и полностью уважаются в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами. Кроме того, данные права и свободы защищаются независимыми судебными институтами, которые действуют в рамках своих полномочий».

А.Гаджизаде подчеркнул, что обеспечение верховенства закона на суверенной территории Азербайджана не предусматривает предоставления особых привилегий отдельным лицам в связи с их профессиональной деятельностью и не освобождает их от соблюдения законодательства страны:

«В то же время, в заявлении комиссара указано на лиц, в отношении которых выдвинуты обвинения в грубом нарушении требований соответствующего законодательства. В отношении этих лиц были проведены соответствующие расследования с соблюдением Уголовно-процессуального кодекса, и все их права были полностью обеспечены в судебных инстанциях».

МИД Азербайджана призывает комиссара по правам человека Совета Европы воздержаться от вмешательства в текущие процессы в независимых судебных органах Азербайджана и от недопустимых попыток давления. Вместо этого Азербайджан предлагает сосредоточиться на многочисленных системных проблемах в области прав человека в других странах-членах СЕ, таких как растущая исламофобия, унизительное обращение с мигрантами и просителями убежища, политические преследования, случаи смертей в тюрьмах, а также широко распространённая коррупция в европейских институтах.