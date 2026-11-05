Усыновлённые вынужденными переселенцами дети смогут получить соответствующий статус

Лицам, усыновлённым после оккупации района их проживания гражданами, имеющими статус вынужденного переселенца, будет предоставляться статус вынужденного переселенца и выдаваться удостоверение, подтверждающее этот статус.

Как сообщает АПА, это отражено в изменении, внесённом решением Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев в «Правила предоставления статуса вынужденного переселенца и выдачи удостоверения, подтверждающего этот статус, вынужденным переселенцам (лицам, перемещённым внутри страны) в Азербайджанской Республике».