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Рубио может подать в отставку с поста госсекретаря США

Редакция 1news21:05 - Сегодня
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Рубио может подать в отставку с поста госсекретаря США

Госсекретарь США Марко Рубио может покинуть свой пост ради подготовки к президентской кампании 2028 года.

Об этом пишет британская газета The Independent со ссылкой на источники.

По информации издания, возможная отставка Рубио может последовать после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс. Как отмечает газета, уход из администрации Дональда Трампа позволит госсекретарю дистанцироваться от её политики, в том числе от военной операции против Ирана. Это, предположительно, укрепит позиции Рубио в возможной борьбе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом за право представлять республиканцев на президентских выборах.

The Independent также сообщает, что в ближайшее время администрацию Трампа могут покинуть до пяти руководителей ведомств. При этом Белый дом и Госдепартамент опровергли публикацию газеты.

Промежуточные выборы в США состоялись 3 ноября. Американцы голосовали за 35 из 100 сенаторов и всех 435 членов Палаты представителей. Кроме того, в 36 штатах прошли выборы губернаторов. По последним оценкам американских СМИ, демократы получают большинство в обеих палатах Конгресса нового созыва. В настоящее время обе палаты контролируют республиканцы.

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