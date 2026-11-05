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Мужчины, женившиеся на вынужденных переселенках, смогут получить соответствующий статус

Редакция 1news18:30 - Сегодня
Мужчины, женившиеся на вынужденных переселенках, смогут получить соответствующий статус

Мужчины, состоявшие в браке с жительницами оккупированных районов Азербайджана до их оккупации, при соблюдении определённых условий смогут получить статус вынужденного переселенца и удостоверение, подтверждающее его. Ранее это право распространялось только на женщин.

Как сообщает Modern.az, соответствующие изменения вносятся в правила предоставления статуса вынужденного переселенца и удостоверения, подтверждающего его.

Согласно изменениям, человек должен был состоять в браке с жителем оккупированного района до событий, ставших причиной вынужденного переселения. При этом он должен был оставаться на паспортном учёте в своём районе, а после оккупации зарегистрироваться по месту жительства супруга или супруги. Эти требования будут распространяться как на мужчин, так и на женщин.

Для получения статуса заявителю необходимо сначала зарегистрироваться по месту временного проживания в региональном органе или местном подразделении Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев. Затем он сможет подать подписанное заявление и необходимые документы в электронном или бумажном виде.

Если человек не может обратиться самостоятельно по состоянию здоровья или другой причине, заявление от его имени вправе подать уполномоченный представитель.

Региональный орган или местное подразделение должны направить заявление вместе с документами в Государственный комитет в течение 7 рабочих дней.

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