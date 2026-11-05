Американский военный эксперт призвал брать пример с Азербайджана в вопросах женских свобод
Американский военный эксперт, майор в отставке Джон Спенсер, находившийся в Баку для участия в презентации книги The War for Karabakh («Война за Карабах»), в последний день пребывания в столице посетил памятник «Освобождённая женщина».
Своими впечатлениями он поделился в социальной сети X, отметив светский характер Азербайджана, несмотря на то что большинство населения страны исповедует ислам.
По словам Спенсера, в Азербайджане женщины не обязаны покрывать голову, могут самостоятельно выбирать одежду, занимать государственные должности и строить карьеру в различных сферах. Он подчеркнул, что установленный в центре Баку в 1960 году памятник символизирует освобождение женщин от ношения чадры, их право на образование и участие в общественной жизни.
Эксперт также упомянул ужесточение правил школьной формы в Азербайджане, ограничивающих ношение хиджаба в государственных школах. При этом он уточнил, что речь не идёт о общенациональном запрете: за пределами учебных заведений женщины могут свободно носить хиджаб.
Сравнивая Азербайджан с соседним Ираном, Спенсер отметил существенные различия в вопросах женских свобод, в том числе права самостоятельно распоряжаться своей внешностью и жизнью.
В качестве примера он привёл историю 22-летней Махсы Амини, скончавшейся в сентябре 2022 года после задержания иранской полицией нравов из-за предполагаемого нарушения правил ношения хиджаба. Спенсер также обвинил иранские власти в нарушениях прав человека, преследовании женщин и жестоком подавлении протестов.
В завершение публикации американский военный эксперт обратился к читателям с призывом: «Берите пример с Азербайджана».
Last day in Baku. Visited the "Free Woman" or "Unveiling" statue. As a Western visitor to Azerbaijan, there are many surprises. One is the secular nature of a Muslim-majority country where women are not required to cover their hair, can dress as they choose, serve in government, and pursue careers across society. In the middle of Baku stands the Free Woman monument or statue of a liberated woman, depicting a woman removing her veil. Erected in 1960, it symbolizes Azerbaijani women’s emancipation, their freedom to abandon the veil, pursue education, and participate in public life. That history remains relevant today. Azerbaijan recently tightened school uniform rules, restricting the hijab in public schools in defense of its longstanding secular tradition. Not a nationwide ban on the hijab as some media have claimed, but school dress restriction. Women are free to wear it outside school. I find the contrast with neighboring Iran striking, especially when it comes to women’s freedoms, including control over their own appearance and lives. In Iran, 22-year-old Mahsa Amini died in September 2022 after being arrested by the morality police for allegedly violating hijab rules and then beaten to death in captivity. Her story is one of many of the human rights violation by Islamic Regime in Iran’s against their own society that includes murder, torture, sexual violence, and persecution of women, mowing down protestors with machine guns. Be more like Azerbaijan. — John Spencer (@SpencerGuard) November 5, 2026
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