Трамп: Конфликт в Украине находится на завершающем этапе

Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что конфликт в Украине находится на завершающем этапе.

«Нам предстоит наблюдать за развитием событий в течение примерно недели. Мы находимся на завершающем этапе. И снова повторю: это война [экс-президента США Джо] Байдена. Я не намерен брать на себя ответственность за нее - не хочу, чтобы она была на мне», - сказал он в интервью журналу The Atlantic.

Трамп также отметил, что конфликт в Украине не должен был начаться и не начался бы, «если бы все зависело от» него.

Источник: ТАСС