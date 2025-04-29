Трамп: Конфликт в Украине находится на завершающем этапе
Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что конфликт в Украине находится на завершающем этапе.
«Нам предстоит наблюдать за развитием событий в течение примерно недели. Мы находимся на завершающем этапе. И снова повторю: это война [экс-президента США Джо] Байдена. Я не намерен брать на себя ответственность за нее - не хочу, чтобы она была на мне», - сказал он в интервью журналу The Atlantic.
Трамп также отметил, что конфликт в Украине не должен был начаться и не начался бы, «если бы все зависело от» него.
Источник: ТАСС
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