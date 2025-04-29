В Баку создан Центр по уходу за бездомными животными
Создано публичное юридическое лицо «Центр по уходу за бездомными животными».
Cоответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Данная структура будет находиться в подчинении главы Исполнительной власти города Баку.
Утверждены Устав и структура публичного юридического лица «Центр по уходу за бездомными животными».
Уставный фонд Центра составляет 2 млн манатов и формируется за счет основных средств, находящихся на балансе Управления санитарии и технической чистоты Департамента жилищно-коммунального хозяйства Исполнительной власти города Баку.
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