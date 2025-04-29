В Баку создан Центр по уходу за бездомными животными

Создано публичное юридическое лицо «Центр по уходу за бездомными животными».

Cоответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Данная структура будет находиться в подчинении главы Исполнительной власти города Баку.

Утверждены Устав и структура публичного юридического лица «Центр по уходу за бездомными животными».

Уставный фонд Центра составляет 2 млн манатов и формируется за счет основных средств, находящихся на балансе Управления санитарии и технической чистоты Департамента жилищно-коммунального хозяйства Исполнительной власти города Баку.