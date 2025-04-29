Азербайджанские военнослужащие участвуют в международных учениях в Грузии - ФОТО
Группа военнослужащих Азербайджанской Армии принимает участие в тактических командно-штабных учениях с компьютерной поддержкой «НАТО-Грузия 2025», проходящих в Грузии.
Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.
Основное внимание в ходе учений уделено повышению подготовки многонациональных подразделений по планированию и организации кризисных операций, а также маломасштабных совместных операций на суше и в киберпространстве.
Отметим, что международные тактические учения с участием 17 стран-членов и партнёров НАТО продлятся до 8 мая.
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