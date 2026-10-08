Временные отключения света в Баку и Абшероне: график и адреса

8 октября в ряде районов Баку и Абшерона временно ограничат подачу электроэнергии из-за ремонтно-восстановительных работ.

Как сообщили в ОАО «Азеришыг», ограничения затронут Ясамальский, Сабаильский и Бинагадинский районы столицы, а также посёлок Масазыр в Абшеронском районе.

В Ясамальском районе с 10:00 до 13:00 электричество будет ограничено на отдельных участках улиц Аббаса Мирзы Шарифзаде, Дадаша Буньядзаде, Мирали Сеидова, Назима Хикмета, Таги Шахбази и проспекта Иншаатчылар.

На Бадамдарском шоссе и во 2-м тупике 2-го жилого массива с 11:00 до 16:00 возможны кратковременные перебои в связи с установкой новой комплектной трансформаторной подстанции.

В Бинагадинском районе с 10:00 до 16:00 электроснабжение будет ограничено на улице 10 Мая и в ряде участков одноимённого населённого пункта из-за реконструкции воздушных линий «Бинагади-1» и «Бинагади-2».

В посёлке Масазыр плановый перерыв с 10:00 до 15:00 затронет улицы Абшерон, Агахана Абдуллаева, Акима Аббасова, Алы Мустафаева, Ильяса Байрамова, Истиглалиййет, Газанфара Ализаде, Мирвари Дильбази, Мубариза Ибрагимова, Рашада Гусейнова, Ризвана Хашимова, Шихали Гурбанова и Тургута Халилбейли.

В компании отметили, что после завершения работ электроснабжение на указанных территориях станет более стабильным.