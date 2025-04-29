Госминистр Соединенного Королевства проинформирован о минной угрозе Армении

29 апреля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и государственным министром Соединенного Королевства по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивеном Даути.

Как сообщили МИД, в ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по вопросам повестки дня между двумя странами, двустороннего и регионального сотрудничества, а также проблемам региональной и международной безопасности.

Джейхун Байрамов проинформировал противоположную сторону о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, а также о минной угрозе. Коснувшись также повестки дня нормализации отношений с Арменией, он рассказал о прогрессе, достигнутом в переговорном процессе по мирному соглашению, инициированном азербайджанской стороной, и основных препятствиях на пути успешного завершения этого процесса. Он подчеркнул, что отказ от территориальных претензий к нашей стране, зафиксированных в конституции Армении и других законодательных актах, имеет исключительное значение для достижения прочного мира на Южном Кавказе.

В ходе телефонного разговора состоялся также обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.