Маск считает, что Китаю грозит демографический кризис

Куратор ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск считает, что Китаю может угрожать демографический кризис.

«Демографический коллапс - самая большая проблема Китая в долгосрочной перспективе. Это касается практически каждой страны на Земле», - написал он в X.

Ранее Маск выражал обеспокоенность низким уровнем рождаемости в Европе. Он также заявлял, что из-за демографического кризиса могут исчезнуть целые нации, под угрозой в том числе культуры Италии, Франции и Японии.

В январе 2025 года Государственное статистическое управление КНР сообщило, что население Китая продолжило сокращаться и в 2024 году уменьшилось на 1,39 млн человек, до 1,40828 млрд граждан. В 2022 году население Китая начало сокращаться впервые за последние 60 лет, уменьшившись на 850 тыс. человек. В 2023 году показатель снизился еще на 2,08 млн человек.

Источник: ТАСС