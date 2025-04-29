В Финляндии на выборы «выдвинули» Гитлера

Неизвестные «выдвинули кандидатом» Адольфа Гитлера на выборах в провинции Канта-Хяме в Финляндии, в регионе появились листовки с такой «агитацией».

Об этом сообщает финское издание Yle.

«Они призывали голосовать за нацистского лидера Адольфа Гитлера как «кандидата». В листовках «номер кандидата» был 88», — говорится в сообщении издания.

Как сообщает Yle, в неонацистской символике число 88 является отсылкой к нацистскому приветствию Heil Hitler: буква H — восьмая буква алфавита.

Источник: Газета.ру