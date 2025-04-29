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Лавров: Украина и ЕС требуют прекращения огня потому, что ВСУ проигрывают

First News Media23:10 - Сегодня
Лавров: Украина и ЕС требуют прекращения огня потому, что ВСУ проигрывают

Украина и ЕС требуют прекращения огня потому, что ВСУ проигрывают.

Как передает РТ, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Европейские лидеры и Каллас, а также прочие представители сейчас утверждают, что Россия должна безоговорочно согласиться на прекращение огня, только по той причине, что они терпят поражение на поле боя», — сказал дипломат.

Он также отметил, что Москва знает цену заявлениям Киева о перемирии.

Вместе с этим Лавров назвал предложение Путина началом прямых переговоров с Киевом без условий.

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