Кому букмекеры прогнозируют победу на конкурсе «Евровидение 2025»? – ВИДЕО

«Евровидение 2025» - предстоящий 69-й конкурс песни «Евровидение», который пройдет в Базеле (Швейцария), благодаря победе Nemo с песней «The Code» на конкурсе предыдущего года, проходившем в Мальмё (Швеция).

По данным Eurovisionworld.com, наибольшие шансы на победу в международном песенном конкурсе «Евровидение 2025» остаются у Швеции (39%), за которой следуют Австрия (15%), Франция (8%), Израиль (5%) и Нидерланды (5%).

Также в ТОП-10 входят Чехия (3%), Финляндия (3%), Бельгия (3%), Эстония (2%) и Албания (2%).

Азербайджан, который на конкурсе в Швейцарии представляет группа Mamagama с песней «Run With U», в списке возможных победителей «Евровидения» находится на 25-м месте – шансы на победу оцениваются в 1%.

Напомним, что первый и второй полуфиналы состоятся 13 и 15 мая, финал - 17 мая 2025 года; «Евровидение 2025» будет проводиться на арене St. Jakobshalle.