Рубио: США выйдут из переговоров по Украине при отсутствии прогресса

Администрация США намерена отказаться от роли посредника в случае отсутствия прогресса в мирном урегулировании конфликта между Россией и Украиной.

Об этом сообщила на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс, процитировав госсекретаря Марко Рубио.

"Госсекретарь сказал мне о ситуации (между РФ и Украиной - ред.) совсем недавно: сейчас мы находимся на том этапе, когда обе стороны должны представить конкретные предложения о том, как положить конец этому конфликту. Как мы будем действовать дальше - это решение, которое сейчас принимает президент [США Дональд Трамп]. Если прогресса не будет, мы откажемся от роли посредников в этом процессе", - отметила дипломат.