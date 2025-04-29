МВД Испании объявило режим ЧС в трех регионах из-за сбоя в работе электросети

Министерство внутренних дел Испании объявило о решении ввести режим чрезвычайной ситуации из-за масштабного отключения электричества, пишет Коммерсант со ссылкой на Reuters.

ЧС будет действовать в регионах, которые обратятся с соответствующей просьбой.

Мадрид, Андалусия и Эстремадура уже призвали центральное правительство взять на себя обеспечение общественного порядка и другие функции.

Масштабное отключение электричества произошло сегодня, 28 апреля, почти на всей территории Испании. Компания-оператор электросетей Red Electrica сообщила, что на восстановление потребуется до десяти часов. Сбой также затронул Португалию, Францию и Андорру. Остановлены железнодорожные перевозки, с перебоями работает общественный транспорт. Причина блэкаута выясняется.