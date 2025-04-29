Очередная группа переселенцев отправлена в село Сарыджалы Агдамского района – в родной край выехали еще 39 семей - ФОТО

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории.

Возвращающиеся в реконструированное село Сарыджалы Агдамского района — это семьи, ранее временно проживавшие в различных частях республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе в село переселяется 39 семей — 169 человек.

Возвращающиеся в родной край жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность отважной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, и пожелали упокоения душ шехидов, отдавших жизни на этом пути.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает более 40 тыс. человек. К ним, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

Источник: АЗЕРТАДЖ