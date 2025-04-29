«Власть клоуна»: Армянский политолог обвинил Пашиняна в международной изоляции и потере доверия мировых держав

Известный армянский политолог Степан Даниелян сделал резкое заявление о внешнеполитической ситуации Армении и положении действующего премьер-министра страны Никола Пашиняна. В своем комментарии он отметил, что Армения оказалась в состоянии внешней изоляции, а премьер-министр утратил доверие ключевых международных игроков.

«Действующий премьер-министр Армении, следовательно, и сама Армения находятся в состоянии внешней изоляции. Он неприемлем для действующей администрации США, России и Китая. Даже для ЕС, премьер-министр, который «уходит» в ЕС, является несерьезным партнером, который строит свои отношения с Азербайджаном», — заявил Даниелян, передают армянские СМИ.

По его словам, даже Иран — традиционно воспринимаемый как один из немногих естественных союзников Армении — продолжает сотрудничество с Иреваном исключительно из геополитических соображений, несмотря на несогласие с текущим политическим курсом армянского руководства.

«Каждый день власти клоуна — это вызов для нашего существования», — заключил политолог, охарактеризовав внутреннюю и внешнюю политику премьер-министра как деструктивную и опасную для будущего страны.