Кремль ждет реакции Киева

Отсутствие реакции со стороны Украины и стран Европейского союза (ЕС) на предложение президента России Владимира Путина о трехдневном перемирии свидетельствует о том, кто действительно заинтересован в завершении конфликта.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы не слышали оценки этого из европейских столиц, мы не слышали этого из Украины. Здесь очевидно становится, кто действительно стремится к миру, а кто является апологетом войны», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, пока «очень трудно понять», собирается ли Украина присоединяться к перемирию: «Президент Путин проявил жест доброй воли и вчера объявил о том, что на праздник победы будет объявлено временное перемирие. Реакции мы не услышали до сих пор».

По словам Пескова, в Москве рассчитывают, что инициатива Путина все же будет внимательно рассмотрена и получит оценку на международном уровне.