Госдеп США обозначил условия перезагрузки отношений с Грузией

Вашингтон проинформировал власти Грузии о том, какие шаги они должны предпринять для начала налаживания отношений с США.

Об этом говорится в письменном ответе Госдепартамента США на вопрос агентства globalnews.ge о визите вице-премьера, главы Минэкономики Грузии Левана Давиташвили в Америку.

«Мы не комментируем закрытые дипломатические переговоры. США наглядно продемонстрировали, какие шаги может предпринять правительство Грузии, чтобы доказать, что оно серьезно настроено на улучшение отношений с США», — заявили в Госдепартаменте.

Давиташвили посещал США на прошлой неделе. Там у него состоялись встречи с представителями министерства торговли, министерства финансов и Госдепартамента США. Незадолго до поездки в Вашингтон Давиташвили также проводил переговоры с послом США Робин Данниган.

По возвращению в Тбилиси Давиташвили заявил, что позиции властей США и «Грузинской мечты» «полностью совпадают» и что стороны придерживаются позитивной повестки в двусторонних отношениях. Он выразил надежду, что при администрации Дональда Трампа начнется процесс стратегической перезагрузки.

В 2024 году отношения между Тбилиси и Вашингтоном резко ухудшились. «Грузинская мечта», несмотря на массовые протесты, приняла «закон об иноагентах», оправдывая его необходимостью противодействовать попыткам Запада устроить в стране революцию и смену власти. Летом 2024 года Вашингтон начал вводить санкции против высокопоставленных чиновников Грузии, а Пентагон отложил на неопределенный срок проведение грузино-американских военных учений «Достойный партнер 2024». США также объявили о пересмотре стратегического партнерства с Грузией.

30 ноября 2024 года статус стратегического партнерства официально приостановили в ответ на решение «Грузинской мечты» заморозить переговоры по вступлению в ЕС.

В «Грузинской мечте» обвиняли во всем Джо Байдена и выражали надежду, что при администрации Дональда Трампа отношения между Грузией и США «оздоровятся».