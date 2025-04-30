 Трамп пустился в пляс по случаю празднования 100 дней президентства - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Трамп пустился в пляс по случаю празднования 100 дней президентства - ВИДЕО

First News Media14:31 - Сегодня
Трамп пустился в пляс по случаю празднования 100 дней президентства - ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп исполнил фирменный танец на митинге в городе Уоррен, штат Мичиган, празднуя первые 100 дней на своем втором президентском сроке.

Видео появилось на странице Белого дома в соцсети Х.

«Президент Трамп исполняет «танец Трампа», чтобы отпраздновать 100 дней победы», — гласит подпись к опубликованному ролику.

27 апреля издание ABC News опубликовало результаты опроса американцев, которые показали рекордно низкий уровень одобрения политики Трампа в 100-й день его правления. Согласно данным, лишь 39% респондентов одобряют работу американского лидера.

Общественности не нравятся многие политические решения главы Белого дома. В частности, народ критические относится к его экономической политике. Несмотря на это, доверие к Трампу все еще выше, чем к демократам.

Согласно результатам другого опроса, которые опубликовало агентство Reuters, около 75% респондентов высказались против возможного выдвижения Трампа на третий президентский срок.

Конституция США также запрещает занимать пост президента более двух сроков подряд. Однако Трамп заявил, что существуют «лазейки», чтобы этот запрет обойти.

Поделиться:
333

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев открыл ряд предприятий в Сумгайытском химическом ...

Общество

В мае температура воздуха в Баку повысится до 35 градусов тепла

Мнение

Азербайджан и Иран: от исторической общности — к стратегическому союзу

Общество

Какой будет погода в Баку в первый день мая?

В мире

Госдеп США предупреждает: следующие дни станут критическими для мира в Украине

Сенат Олий Мажлиса Узбекистана ратифицировал договор о союзнических отношениях с Азербайджаном

Трамп уволил мужа Камалы Харрис из совета музея Холокоста

Эрдоган заявил, что поддерживает видение Трампа по Украине

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

В Армении с горечью признали: 24 апреля в этом году выдалось позорное

Число погибших из-за взрыва в иранском порту возросло до 36 - ОБНОВЛЕНО

«Владимир, остановись!»: Трамп отреагировал на бомбардировку Киева

Пашинян осудил сжигание флагов Турции и Азербайджана

Последние новости

Крупное ДТП на трассе Баку-Сумгайыт - ВИДЕО

Сегодня, 18:00

Госдеп США предупреждает: следующие дни станут критическими для мира в Украине

Сегодня, 17:55

Сенат Олий Мажлиса Узбекистана ратифицировал договор о союзнических отношениях с Азербайджаном

Сегодня, 17:43

Трамп уволил мужа Камалы Харрис из совета музея Холокоста

Сегодня, 17:35

Дубай стал первым в Восточном полушарии сертифицированным направлением для людей с аутизмом

Сегодня, 17:29

Trendyol отменяет стоимость доставки для заказов свыше 50 AZN

Сегодня, 17:24

Эрдоган заявил, что поддерживает видение Трампа по Украине

Сегодня, 17:14

Индия и Пакистан обсудили нарушения перемирия на границе

Сегодня, 17:05

В мае температура воздуха в Баку повысится до 35 градусов тепла

Сегодня, 16:45

В некоторых частях Сумгайыта и Абшерона 3 дня не будет воды

Сегодня, 16:37

Участникам Второй мировой войны выплачена единовременная материальная помощь

Сегодня, 16:31

Украина заявила о готовности к прекращению огня на три месяца

Сегодня, 16:22

В Одессе похитили азербайджанского бизнесмена - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:07

Начало некоторых экзаменов в Азербайджане перенесено

Сегодня, 15:59

Выявлены факты массовой незаконной вырубки деревьев

Сегодня, 15:57

Bloomberg: Украина может подписать соглашение по ископаемым с США 30 апреля

Сегодня, 15:56

Находящийся в заключении во Франции лидер Новой Каледонии обратился к канакскому народу

Сегодня, 15:45

Джейхун Байрамов обсудил двустороннее сотрудничество с наследным принцем Кувейта

Сегодня, 15:39

Азербайджан и Кувейт укрепляют диалог в политике, энергетике и гуманитарной сфере - ФОТО

Сегодня, 15:33

Очередной успех азербайджанских школьников на международной олимпиаде

Сегодня, 15:20
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50