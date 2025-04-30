Индия и Пакистан обсудили нарушения перемирия на границе

Представители минобороны Индии и Пакистана во вторник обсудили нарушения режима прекращения огня на границе двух стран, сообщило агентство АНИ со ссылкой на источники.

«Генеральные директора военных операций Индии и Пакистана вчера провели беседу по горячей линии, чтобы обсудить неспровоцированные нарушения режима прекращения огня Пакистаном. Индия предупредила Пакистан о неспровоцированных нарушениях пакистанской армией вдоль линии контроля», - сообщили в среду источники агентства.

Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием «Фронт сопротивления», связанная с террористической организацией «Лашкар-и-Тайба». В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.