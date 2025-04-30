Трамп уволил мужа Камалы Харрис из совета музея Холокоста

Президент США Дональд Трамп уволил с должности члена совета Мемориального музея Холокоста в Вашингтоне Дугласа Эмхоффа - мужа бывшего вице-президента страны Камалы Харрис.

«Сегодня меня известили об исключении из совета Мемориального музея Холокоста», - сообщил сам Эмхофф газете The Hill.

Эмхофф подчеркнул, что память о Холокосте и просвещение по этому вопросу «нельзя политизировать», и обещал продолжить работу в этом направлении. В свою очередь сотрудник Белого дома подтвердил изданию, что администрация Трампа уволила нескольких членов музейного совета и проводит собеседования с новыми потенциальными кандидатами.

По данным газеты The New York Times (NYT), кроме Эмхоффа, совет покинули несколько членов администрации бывшего президента США Джо Байдена. Среди них - экс-руководитель аппарата Белого дома Рональд Кляйн, бывший советник по национальной безопасности Сьюзан Райс и экс-помощник первой леди США Энтони Берналь.

По информации NYT, Эмхофф ранее длительное время работал корпоративным юристом. Среди его клиентов были такие компании, как Spotify и Lionsgate. В 2020 году он ушел из фирмы DLA Piper, чтобы избежать конфликта интересов, так как тогда его жена Камала Харрис стала вице-президентом США. Отмечается, что позднее он помог жене собрать более $1 млрд в ходе президентской гонки 2024 года. Эмхофф также представлял Соединенные Штаты в дипломатическом качестве на Олимпиаде 2024 года в Париже.

Источник: ТАСС